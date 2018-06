Le conseiller économique de Trump a fait une "légère" une crise cardiaque

Dans un communiqué diffusé ultérieurement, la Maison Blanche a qualifié la crise cardiaque de "très légère". "Larry est actuellement en bon état au centre médical militaire Walter Reed et ses médecins s'attendent à un complet et rapide rétablissement", a ajouté la porte-parole Sarah Sanders.





Dimanche, Larry Kudlow avait défendu la décision de Donald Trump de retirer son soutien au communiqué final du G7, en critiquant vivement le Premier ministre canadien Justin Trudeau et en l'accusant d'être responsable de l'échec du sommet des sept dirigeants des économies les plus développées de la planète. Justin Trudeau "a tenu une conférence de presse et dit que les Etats-Unis étaient insultants", avait affirmé Kudlow, en jugeant que le Premier ministre canadien les avait " poignardés dans le dos".