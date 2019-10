Le corps d'Abou Bakr al-Baghdadi a été immergé en mer, affirme le Pentagone

Le corps du chef du groupe Etat islamique, récemment tué par une unité d'élite américaine, a-t-il fini comme celui d'Oussama ben Laden quelques années plus tôt ? C'est ce qu'a confirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, un responsable du Pentagone ce lundi. Celui-ci affirme que le corps d'Abou Bakr al-Baghdadi a été immergé en mer après le raid militaire américain contre le repaire du chef du groupe Etat islamique (EI) en Syrie.

Calife autoproclamé du groupe Etat islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, Ibrahim Awad al-Badri de son vrai nom, a été tué dimanche dans une opération américaine en Syrie. Depuis des mois, l'homme dont la mort avait été évoquée à plusieurs reprises ne dirigeait plus que des troupes disloquées, même si l'EI continuait de revendiquer des attentats à travers le monde. Diabétique et blessé au moins une fois, il montrait rarement son visage et n'a fait qu'une seule apparition publique, en juin 2014, du haut de la chaire de la célèbre mosquée al-Nouri de Mossoul, la "capitale" de l'EI en Irak reprise à l'été 2017.