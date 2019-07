Le corps d'un homme tombé d'un avion retrouvé dans un jardin à Londres

Le corps a été découvert ce dimanche après-midi dans le quartier de Clapham, a déclaré dans un communiqué la police londonienne, précisant qu'une enquête était en cours, et une autopsie prévue, pour identifier la victime. Les enquêteurs pensent "que l'homme était un passager clandestin et qu'il est tombé du train d'atterrissage", ajoute Scotland Yard. "Un sac, de l'eau et de la nourriture ont été découverts dans le compartiment du train d'atterrissage", poursuit la police.