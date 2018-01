Le couscous bientôt inscrit au patrimoine de l'humanité ?

Dernier "incident" en date ? En septembre 2016, l'Algérie avait fait part de son intention de faire inscrire le raï (genre musical) et le couscous au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Cela avait suscité l'ire du voisin marocain, grand rival politique, diplomatique et culturel. Algérie et Maroc se disputent également la paternité de la culture "gnaoua", rendue en partie célèbre grâce à un festival à Essaouira (sud du Maroc) et dont le royaume chérifien a déposé une demande d'inscription sur la liste de l'Unesco.