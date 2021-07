Le directeur financier de l'entreprise de Donald Trump devant un tribunal pour fraude fiscale

Inculpé la veille par un grand jury, Allen Weisselberg, 73 ans, fidèle parmi les fidèles de l'ancien président Donald Trump, est arrivé menotté au tribunal, vers 14h15 (heure locale), les mains derrière le dos. Après avoir plaidé non coupable et remis son passeport, le directeur financier a été remis en liberté en attendant une nouvelle audience, le 20 septembre, pour préparer son procès.

S'il n'est pas encore visé directement par la procédure, l'entreprise du 45e président des États-Unis l'est au premier chef. La "Trump Organization", l'entreprise de l'ex-président américain, et son directeur financier Allen Weisselberg, ont plaidé ce jeudi non coupables de multiples accusations de fraude fiscale. Un coup dur pour les affaires de l'ex-président républicain qui qualifie tout le dossier de "chasse aux sorcières".

À l'audience, selon l'un des procureurs, l'entreprise de Donald Trump et cet homme très discret avaient ensemble, depuis 2005, mis en place un "vaste et audacieux système de paiements illégaux". D'après l'acte d'accusation, Allen Weisselberg et cette entreprise se sont "conduits systématiquement" de façon à sous-évaluer la rémunération de ce dernier et d'autres employés non mentionnés, afin de payer des impôts "substantiellement inférieurs" aux sommes réellement dues.

M. Weisselberg - qui travaille pour les Trump depuis 1973 - est notamment accusé, entre 2005 et 2021, d'avoir délibérément dissimulé au fisc quelque 1,7 million de dollars d'avantages en nature. Celui-ci était officiellement rémunéré quelque 940.000 dollars par an entre 2011 et 2018. Il est aussi accusé d'avoir menti en affirmant ne pas être résident de la ville de New York, pour réduire ses impôts. La plus grave des accusations pourrait valoir au directeur financier jusqu'à quinze ans de prison, selon des experts judiciaires.