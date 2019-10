Le face-à-face entre la Syrie et la Turquie

JT 20H - Notre envoyé spécial Benoît Christal, en direct de Dohuk (Kurdistan irakien), nous explique que les Turcs et les Syriens s'affrontent indirectement par l'intermédiaire de forces qui leur sont loyales.

Au septième jour de l'offensive de l'armée turque en Syrie, les autorités d'Ankara ont affirmé ce mardi soir qu'elles continueront leurs opérations militaires "même sans le soutien du monde". Le président turc Recep Tayyip Erdogan continue à dire qu'il ira jusqu'au bout. Mais il a face à lui deux armées régulières : celle de la Syrie et surtout celle beaucoup plus puissante, de la Russie, qui a installée des patrouilles entre les deux pays.



