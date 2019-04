Le fichier PNR favorise-t-il la fuite de données vers les États-Unis ?

Ces informations sont recueillies par l'Unité Information Passagers (UIP), une structure interministérielle partagée entre les ministères des Finances, des Transports, de la Défense et de l'Intérieur, et basée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Chaque pays de l'UE a sa propre unité, chargée de la gestion et de la protection des données.





Les informations peuvent être transmises à certaines autorités (agents de police, des douanes, du renseignement en France, et Europol), sous certaines conditions. Les cas se limitent à "la prévention et de la répression des actes de terrorisme, de la prévention et de la répression des crimes graves (par exemple, la traite des êtres humains, le trafic de drogues ou la pornographie infantile, ndlr), et de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation", explique l'UIP.





Les autorités compétentes n'ont pas un accès direct au fichier. Les personnes habilitées "ne peuvent que soumettre des requêtes à l’UIP (...) qui les valide ou les refuse après avoir vérifié leur conformité." Par ailleurs, l'UIP partage les alertes créées à partir du traitement des données. Le but est donc d'aller plus loin que le repérage des cibles déjà suspectées.





Ces données PNR peuvent être conservées pendant une période de cinq ans et trente jours. Au bout de 6 mois, ils sont dépersonnalisées par masquage du nom du passager et de ses coordonnées.