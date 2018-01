Il était une fois le forum économique mondial de Davos, la grand-messe du gotha international

Créé en 1971 par l'économiste allemand Klaus Schwab, le Forum économique mondial, qui a son siège à Genève, ambitionne, selon ses statuts, d’"améliorer l’état du monde". Un vaste projet auquel l’institution consacre environ de 200 millions chaque année, essentiellement pour l’organisation du sommet de Davos. "On n'a jamais eu autant besoin d'une organisation impartiale qui puisse bâtir la confiance dans un contexte géopolitique où un nombre croissant d'acteurs veulent avoir leur mot à dire", estimait le président du FEM Børge Brende, ancien chef de la diplomatie norvégienne, au moment de sa nomination en septembre.





Rendez-vous incontournable du gotha, le FEM est souvent émaillé de manifestation d'opposants qui l'accuse de promouvoir une vision exclusivement capitaliste et libérale du monde, réunissant les seuls riches et puissants. Il faut dire qu'y participer représente un budget conséquent : les 1000 plus grosses entreprises du monde selon le classement du magazine Fortune (basé sur leur chiffre d'affaires) s'acquittent d'une cotisation annuelle de 42.500 francs suisses (28.800 euros) pour être membres du WEF puis de 19.638 francs suisses (13.300 euros) pour le membre de leur direction qui se rend à Davos, soit près de 45.000 euros minimum pour venir. Suffisant pour freiner les plus enhardis.





La réunion n’est toutefois pas qu’une question d’argent. Et plusieurs fois, elle a même permis des avancées concrètes : en 1992, en plein apartheid, le président sud-africain Frederik de Klerk y a ainsi rencontré son successeur Nelson Mandela, tandis qu’en 1994, Shimon Peres et Yasser Arafat étaient parvenus à un accord de paix pour faire cesser les combats à Gaza.