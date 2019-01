Le fugu, un plaisir...mortel au Japon !

Le fugu est l'un des poissons les plus prisés du Japon. Dans ce pays, il est traité dans une usine agréée par le gouvernement. Et pour pouvoir le cuisinier, il faut posséder un diplôme. Il fait partie des poissons les plus toxiques au monde, avec un poison plus fort que le cyanure. Mal traité, il paralyse la langue et provoque des convulsions. La mort survient en quelques heures et il n'y a pas d'antidote.



