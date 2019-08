Le futur député européen LaRem Sandro Gozi a-t-il appartenu à un parti néofasciste italien ?

La révélation du "quotidien souverainiste" n’a pas été démentie par le futur élu, qui a plutôt tenté de minimiser, notamment par son jeune âge. Auprès de l’agence d’information italienne (AGI), il justifie cette affiliation ainsi : "J’avais 16 ans, mon meilleur ami était le secrétaire local du Front de la jeunesse." Il l’a alors suivi vers l'extrême droite "un peu par amitié", "un peu par curiosité" et par "rébellion". "Je viens d’une famille de centre-gauche et, d’une certaine manière, c’était un acte de rébellion." Une expérience qui fut, assure-t-il, de courte durée. "Je me suis rapproché de ce groupe avant de rapidement comprendre que ce n’était pas fait pour moi".





"Rapidement", un adverbe à l'utilisation très subjective. Toujours d’après Il Primato Nazionale, qui a débusqué le relevé des inscrits du Fronte della Gioventù, le jeune homme y était encore inscrit en 1990. Sur cette liste apparaissent en effet le nom et la date de naissance, correctes, de Sandro Gozi. Il avait 22 ans à l’époque. Auprès de nos confrères du Point, le futur eurodéputé dément, cette fois-ci. Il explique que son engagement aurait "diminué" à la fin des années 80 et qu’il n’a "aucun autre souvenir d'action menée dans les années suivantes". Et d’avancer la thèse d’un "renouvellement automatique de l’adhésion" pour expliquer cette présence plus longue que ce qu'il a reconnu.