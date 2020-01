Général iranien tué dans un raid : "Trump ne s'est peut-être pas rendu compte qu'il touchait à un symbole"

C’est également Soleimani qui a mis en place les milices chiites en Irak et en Afghanistan, qui a apporté le soutien au régime de Bachar al-Assad en Syrie et qui a négocié avec la Russie de Vladimir Poutine. Il est celui qui a accompagné un changement complet dans la diplomatie iranienne en envoyant des forces intervenir à l’extérieur du pays. C’est lui qui est derrière l’attaque des puits de pétrole d’Arabie saoudite. Il est celui qui a proposé au guide suprême la montée des tensions, notamment en Arabie saoudite.

Pourquoi les Etats-Unis ont-ils pris une décision comportant de tels risques ?

Le président américain Donald Trump avait jusqu’ici tout accepté [les multiples attaques contre des intérêts américains en Irak, NDLR] et il voulait éviter tout risque de guerre avant les élections américaines. En permettant l’attaque de l’ambassade américaine à Bagdad, je pense que Qassem Soleimani n’avait pas mesuré à quel point il touchait un symbole. C’était le point de non-retour. Et en faisant tuer Soleimani, Trump ne s’est peut-être pas rendu compte, lui non plus, qu’il touchait à un symbole. Le raid qui a tué Soleimani était bien sûr préparé. Les Américains le suivaient depuis longtemps. Sous la présidence de Barack Obama, il y avait déjà eu une proposition israélienne visant à le tuer, mais les Etats-Unis avaient refusé à l’époque. C’est l’attaque de l’ambassade américaine qui a déclenché l’opération.

Quelles conséquences peut-on craindre de l'escalade en cours entre les Etats-Unis et l'Iran ?

On plonge dans l’inconnu. Jusqu’ici, les cibles visées [par les forces pro-iraniennes, NDLR] ne touchaient pas directement les Etats-Unis. Cette fois, les Iraniens vont répondre, c’est une certitude, mais on ne sait pas sous quelle forme. Cela représente des risques pour les personnels américains présents à Bagdad, mais aussi pour d’autres ressortissants, y compris français. Rappelons que l’ambassade de France ne se situe pas dans la "zone verte" protégée de Bagdad, à la différence de celle des Etats-Unis.