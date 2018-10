Le Giec appelle à des changements "sans précédent" pour contenir le réchauffement climatique

Si le mercure continue de grimper au rythme actuel, sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre, il devrait atteindre +1,5°C entre 2030 et 2052, note le rapport, basé sur plus de 6000 études. Et si les Etats s'en tiennent à leurs engagements de réduction d'émissions pris dans le cadre de l'accord de Paris en 2015, ce sera +3°C à la fin du siècle.





Alors, que faire, alors que 2017 a encore vu les émissions mondiales liées à l'énergie repartir à la hausse ? Pour le Giec, contenir l'augmentation à 1,5°C demandera une réduction des émissions de CO2 drastique dès avant 2030 (-45% d'ici 2030) et la "neutralité carbone" en 2050 (autrement dit il faudra cesser de mettre dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on ne peut en retirer, et ne plus se permettre que des émissions "résiduelles").