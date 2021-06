Le gouvernement belge condamné pour sa politique climatique jugée négligente

L'exécutif belge sanctionné. La justice du pays a jugé que l'État fédéral belge et les trois régions du pays (Flandre, Wallonie, Bruxelles) également ciblées dans la plainte, sont reconnus coupables de "faute" pour avoir mené une politique climatique négligente. "Dans la poursuite de leur politique climatique", les quatre entités "ne se comportent pas comme des autorités normalement prudentes et diligentes, ce qui constitue une faute" au regard du code civil belge, souligne le jugement, dont une copie a été communiquée à la presse. "En s'abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les effets du changement climatique attentatoire à la vie" des plaignants, la justice a déclaré que les autorités portaient atteinte à la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH).

Du côté du gouvernement, on tente tant bien que mal de se défendre. La ministre du Climat et de l'Environnement Zakia Khattabi a dit "prendre acte" du jugement rendu à Bruxelles. De leurs côtés, les écologistes tentent de jouer les bons élèves : "Nous avons soutenu le rehaussement de l’objectif européen de réductions de nos émissions d’au moins 55% d'ici à 2030 et la neutralité climatique d'ici à 2050 et nous activerons tous les leviers fédéraux pour atteindre ces objectifs", a assuré cette ministre écologiste du gouvernement De Croo, une coalition associant Verts, socialistes et libéraux.

En n'imposant pas d'objectifs, le tribunal a refusé "la surenchère des pourcentages", "c'est une décision juste, pas un diktat comme aux Pays-Bas", a salué de son côté la ministre de la région flamande Zuhal Demir. Le procès s'était tenu en mars. Aucune indication n'a été donnée jeudi sur un possible appel du jugement. Klimaatzaak a qualifié la décision d'"historique", se félicitant que le tribunal ait pointé du doigt l'atteinte aux articles de la CEDH relatifs au "droit à la vie".