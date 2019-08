Le gouvernement brésilien a-t-il utilisé un hélicoptère pour allumer des feux en Amazonie ?

En y regardant de plus près, on peut tout d'abord s'étonner de voir des conifères s'étendre à perte de vue. Ce type d'arbre est peu présent en Amazonie. Une recherche d'image inversée via l'outil Invid nous montre que la vidéo n'a pas été tournée cet été. On la retrouve par exemple sur YouTube, dès novembre 2018, soit bien avant le déclenchement des incendies ravageant la forêt amazonienne. Dans la description, on découvre qu'il s'agirait de feux en Californie, où les conifères sont nombreux. Mais il s'agit déjà d'un détournement.





Nos confrères de l'AFP Brésil et Paraguay ont remonté le fil de cette vidéo pour en trouver la première occurrence sur le web. Grâce à l'outil WhoPostedWhat, ils ont découvert qu'elle avait été postée à l'origine sur Facebook en août 2018, par Arduini Helicopters, une entreprise privée d’hélicoptères installée au Canada. "Encore occupés cette année à combattre le feu. Cette fois à combattre le feu par le feu !!!", explique la société en commentaire. Dans un autre post réalisé le même jour, elle remercie également Paul Buxton-Carr pour les images de ce "drip torching".





Contacté par AFP Factual, ce pilote spécialisé dans la gestion des feux en Colombie-Britannique (Canada) a confirmé être à l'origine de cette vidéo. "Ce que nous faisons (ici), c'est d'essayer de contrôler le feu avec un feu. Un pare-feu est créé, une zone sans carburant, en amont, explique le pilote. Si vous regardez de plus près, vous verrez d'autres hélicoptères jeter de l'eau de l'autre côté du pare-feu pour protéger la zone non brûlée. Cela rend l'incendie plus contrôlable".