Le Groenland serait ouvert aux affaires, mais pas à la vente

Le président américain, Donald Trump, voudrait acheter le territoire autonome du Groenland. Pourtant, ce pays, grand comme quatre fois l'Hexagone, est une possession du Danemark. Il compte actuellement 57 000 habitants et possède des sols très convoités, notamment pour ces ressources comme le pétrole, l'or et l'uranium. Le réchauffement climatique a favorisé le recul de la banquise et a facilité l'accès à ces dernières. Les conseillers de la Maison-Blanche y voient donc une opportunité économique, selon le Wall Street Journal.



