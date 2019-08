Le groupe Etat islamique revendique l'attentat kamikaze qui a fait 63 morts lors d'un mariage à Kaboul

Les mariés sont sains et saufs. Mais pas indemnes. Comme l’a confié Mirwais auprès de la télévision locale, il ne pourra "plus jamais être heureux". "Ils ont changé mon bonheur en chagrin. J'ai perdu mon frère, mes amis, ma famille." Alors qu'il confie que sa femme "ne cesse de s'évanouir", il se désole de la catastrophe. "Hier après-midi, les invités sont venus à mon mariage avec des visages souriants, le soir, on sortait leurs corps de la salle."





Des enterrements étaient immédiatement organisés dans les cimetières de la ville, selon la télévision locale. Sur les images, des proches enterraient 14 membres d'une même famille.