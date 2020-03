Le groupe Hachette annule la publication des mémoires de Woody Allen aux Etats-Unis

L'autobiographie de Woody Allen, intitulée "Apropos of Nothing", était censée retracer en détail la riche vie professionnelle et personnelle du réalisateur. Auteur de dizaines de longs-métrages dont plusieurs devenus légendaires comme "Manhatthan" ou "Match Point" ou "Annie Hall", il est aussi connu pour ses scandales familiaux, ayant fini par épouser la fille adoptive de son ancienne compagne Mia Farrow.

Marche arrière. Sous le poids des critiques, le groupe Hachette a annulé la publication des mémoires de Woody Allen. Le célèbre réalisateur new-yorkais est toujours accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow, lorsqu'elle avait sept ans. S'il a toujours démenti, le mouvement #metoo et le témoignage de Ronan Farrow en soutien à sa sœur ont fait resurgir l'affaire et commencent à freiner les projets du cinéaste.

La manifestation des employés d'Hachette a été organisée suite aux critiques émises par Ronan Farrow, le frère de la victime présumée de Woody Allen et journaliste du New Yorker. Il avait appris par la presse que le groupe Hachette allait publier le livre de son père, alors que l'éditeur publie - via une autre filiale - son propre livre "Catch and Kill" ("Les faire taire" dans l'édition française) sur les dessous de l'affaire Weinstein. Il avait alors déclaré qu'il ne travaillerait plus avec le groupe Hachette.

C'est la seconde fois depuis le début du mouvement #MeToo, en octobre 2017, que le réalisateur connait une annulation suite aux critiques. En 2018, Amazon avait annulé la sortie prévue de son film "Un jour de pluie à New York", avec Timothée Chalamet, Selena Gomez et Jude Law. Le cinéaste avait alors attaqué le géant de l'internet devant la justice américaine pour rupture abusive de contrat, lui réclamant 68 millions de dollars. Avant d'abandonner les poursuites après avoir trouvé un accord avec Amazon, dont les termes n'ont jamais été dévoilés.