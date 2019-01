Reconnue comme réfugiée par l'ONU, la jeune Saoudienne en fuite en Thaïlande devrait obtenir l'asile

Rahaf est arrivée à Bangkok ce week-end en provenance du Koweït, affirmant avoir fui les abus psychologiques et physiques de sa famille et souhaitant demander l'asile en Australie. Après plusieurs centaines de tweets désespérés et le ralliement de la communauté internationale, les autorités thaïlandaises ont renoncé à son extradition et Rahaf a pu récupérer son passeport et rencontrer le HCR.





Canberra avait alors promis d'évaluer "avec soin" le cas de la jeune femme si l'ONU jugeait que sa vie était menacée. Le ministre australien de la Santé Greg Hunt avait également déclaré à la chaîne publique ABC : "S'il s'avère que c'est une réfugiée, alors, nous étudierons vraiment, vraiment, vraiment sérieusement l'opportunité d'un visa humanitaire."





C'est désormais chose faite. Le HCR a transmis le dossier de "Rahaf Mohammed Al-Qunun à l'Australie pour qu'elle examine l'opportunité de lui accorder l'asile en tant que réfugiée", a déclaré Peter Dutton, le ministère australien de l'Intérieur. Le HCR est un soutien précieux puisque l'Australie est connue pour sa politique d'immigration draconienne, dénoncée par les défenseurs des droits humains.





Peter Dutton, ancien policier tenant de la ligne dure sur l'immigration, a néanmoins déjà exprimé sa sympathie à l'égard de la Saoudienne. "Il n'y a pas de traitement spécial dans cette affaire", a assuré le ministre mercredi 9 janvier. Mais, a-t-il ajouté, "personne ne veut voir une jeune fille dans la détresse".