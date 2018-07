Le Japon a été victime d'inondations

Au Japon, une course contre la montre est lancée en raison des inondations qui ont causé de nombreux dégâts et ont fait une cinquantaine de victimes. Les secouristes, les militaires et les pompiers sont à pied d'œuvre pour évacuer les sinistrés encore bloqués par les torrents de boue. Une épreuve difficile car certains endroits sont inaccessibles et les alertes au glissement de terrain se multiplient. Les habitants sont désemparés face à l'ampleur de la catastrophe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.