Le Japon face au drame des JO impossibles

Si l'on en croit le Times de Londres, citant une source au sein de la coalition au pouvoir au Japon, le gouvernement aurait déjà secrètement acté l'impossibilité d'organiser les Jeux olympiques cette année, du fait de la recrudescence mondiale du coronavirus, y compris au Japon. Le pays, qui semblait comme d'autres en Asie avoir dompté l'épidémie au printemps dernier, fait face depuis novembre à des courbes en hausse, tant du côté des infections que des décès. Onze départements du pays sont aujourd'hui en état d'urgence, même si aucun confinement n'a encore été décrété. Les vaccinations, elle, ne commenceront pas avant mars prochain, et même en mai pour les moins de 65 ans. Difficile dans ces conditions d'imaginer accueillir dès juillet des milliers d'athlètes de plus d'une centaine de pays, et des spectateurs que l'on attend par centaines de milliers.

Un constat qui a réussi à retourner l'opinion, même dans un pays où les JO sont attendus par tous depuis huit ans. Comme l'ont montré plusieurs sondages récents, l'opinion publique japonaise est déjà résignée, et très majoritairement opposée actuellement à organiser les Jeux, préconisant un nouveau report ou une annulation pure et simple, suivie en cela par des parlementaires de l'opposition ce jeudi. Face à ces levées de bouclier, le comité d'organisation peine à convaincre. En décembre, ce dernier a publié un rapport décrivant comment les JO pourraient se dérouler même sans vaccins contre le coronavirus. Parmi les mesures annoncées, des choses surprenantes : il serait notamment interdit de crier ou de "parler fort" dans les stades pour éviter de répandre des postillons. Les spectateurs devront aussi se laver régulièrement les mains et éviter les espaces clos, porter le masque et conserver leurs billets pour améliorer la traçabilité d'éventuels cas contacts, selon ce rapport.