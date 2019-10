Le Japon se prépare à subir le passage du typhon Hagibis

JT 13H - Le Japon est en alerte avant l'arrivée du typhon Hagibis. Près de 1,7 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.

Le typhon Hagibis s'approche de plus en plus des côtes du Japon. De grosses vagues sont attendues sur la partie Est du pays. A Shizuoka, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations. En quelques heures, le typhon a fait ses premières victimes. Un homme est mort noyé dans sa camionnette et quatre autres personnes sont portées disparues. Le match de rugby entre les Bleus et les Anglais a même été annulé.



