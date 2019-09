Le Japon va-t-il rejeter un million de tonnes d'eau de Fukushima dans l'océan ?

Mais le gouvernement japonais va devoir rapidement trancher, une commission d’experts estimant qu’il faudra plus de sept ans pour se débarrasser de l'eau usée, après dilution. Et tandis que l’Agence internationale de l’énergie atomique conseille, depuis 2014, le "rejet contrôlé en mer", une commission gouvernementale s’interroge sur les conséquences d’une telle mesure sur l’image du Japon, et son impact sur les secteurs de la pêche et de l’agriculture (Voir si dessus la vidéo sur le retour des surfeur à Fukushima). La Corée du Sud, pays voisin du Japon a exprimé sa vigilance sur le sujet.