Le marché de Noël de Strasbourg s'exporte en Corée du Sud

La ville de Strasbourg tente d'exporter le concept de Noël en Corée du Sud. À Séoul, on trouve désormais des petits chalets du marché de Noël strasbourgeois. Pour cette exposition qui s'achèvera le 31 décembre 2017, les organisateurs attendent plus de 400 000 visiteurs pour découvrir ce petit bout d'Alsace. Leur objectif est d'attirer les Asiatiques à Strasbourg.



