Le meilleur enseignant du monde est kényan

C’est un professeur kényan qui a raflé cette année le prix de meilleur enseignant du monde. Une récompense dotée d'un million de dollars remise dimanche à Dubaï. Peter Tabichi, qui enseigne les mathématiques et la physique, était en lice face à 10 finalistes originaires des quatre coins du globe. A l’issue de la cérémonie, présentée par l'acteur australien Hugh Jackman, le lauréat a eu une pensée émue pour ses élèves : "Je suis ici uniquement grâce à ce qu'ont accompli mes élèves. Ce prix leur donne une chance. Il dit au monde qu'ils peuvent tout faire".





D’après la fondation Varkey, qui organise le concours, cet homme âgé de 36 ans utilise 80% de son salaire mensuel pour venir en aide à ses étudiants les plus démunis. Lesquels sont nombreux : plus de 90% de ses élèves sont issus de familles pauvres et près du tiers sont orphelins ou n'ont qu'un seul parent. "Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves a permis à son école, dans une zone rurale reculée et avec peu de ressources, de remporter le prix de la meilleure école aux concours nationaux interscolaires de sciences", souligne la fondation.