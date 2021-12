"La balle est dans leur camp" : le message de Poutine aux Occidentaux face à la crise en Ukraine

"Les États-Unis se trouvent à nos portes avec des missiles (…) Comment les Américains réagiraient si on déployait nos missiles à leurs frontières avec le Canada ou le Mexique ? C’est une question de sécurité et vous connaissez nos lignes rouges", a répondu le président russe, cité par The Guardian et CNN . Tout en assurant "ne pas vouloir d’action militaire".

Vladimir Poutine explique que si les forces sont de plus en plus nombreuses sur cette zone, c’est parce que les Occidentaux ont, eux aussi, avancé leurs pions. "Il ne doit y avoir aucune avancée de l'Otan vers l'est, la balle est dans leur camp. Ils doivent nous répondre", a-t-il déclaré. Et d’ajouter, cité par CNN : "J’ai l’impression qu’on vit sur des planètes différentes parfois". Le président russe accuse l’Otan de les avoir "trompés". "Ils ont dit qu’ils ne s’élargiraient pas, mais ils l’ont fait", a-t-il déclaré, parlant "de cinq vagues d’expansion". "Maintenant, ils sont en Roumanie et en Pologne, avec des systèmes d’armement", a-t-il souligné.