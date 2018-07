Le Nigeria, un pays riche en pétrole

Emmanuel Macron sera en visite en Afrique le 2 juillet 2018. Il débarquera en Mauritanie avant de se rendre au Nigeria, où la construction du bateau-usine pétrolier, le plus grand du monde, est en train de s'achever. La plateforme pétrolière, Egina de son nom, est pilotée par le Français Jean-Michel Guy et stockera 200 000 barils de pétrole chaque jour. Elle sera remorquée dans le Golfe de Guinée où elle sera reliée aux 44 puits déjà creusés pour l'extraction de l'or noir.



