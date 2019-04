Le nombre de migrants morts en Méditerranée a-t-il baissé de moitié grâce à Salvini ?

Mais il faut pas s'arrêter à ce seul critère. En compilant les données du ministère italien de l'Intérieur et du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, il ressort qu'entre juin 2018 - et la décision italienne de fermer les ports - et décembre 2018, 904 migrants sont morts ou ont été portés disparus en mer, sur un total de 9940 migrants qui ont débarqué en Italie. Au cours de la même période en 2017, il y a eu 1072 décès ou disparitions sur un total bien plus important de 59.151 arrivées.





Conclusion effroyable : si le nombre de migrants a diminué de 80% depuis la mise en place de la politique intransigeante vis-à-vis des bateaux d'aide aux migrants, le nombres de victimes n'a baissé que de 15%. Pire, le taux de mortalité est passé de 1,7% en 2017 à 8,3% en 2018. Le risque de mourir pour les migrants lors de la traversée a donc fortement augmenté. Pas certain, donc, que les humanistes puissent se réjouir de la politique de Matteo Salvini...