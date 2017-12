Le pape appelle à la "paix pour Jérusalem" quatre jours après le vote de l'ONU

Sa bénédiction "à la ville et au monde" (Urbi et orbi) est toujours l'occasion de lancer des messages aux chretiens mais aussi aux dirigeants de la planète. Ce fut le cas, une nouvelle fois, en ce noël 2017. Le pape François, dans son message de Noël, a déclaré lundi que les "vents de la guerre" soufflaient sur le monde, réclamant notamment une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien et "la paix pour Jérusalem".





S'exprimant quatre jours aprè le vote d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies demandant aux Etats-Unis de renoncer à leur reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël, il s'est arrêté sur les tensions israélo-palestiniennes que la décision de Donald Trump a ravivées. "Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen-Orient qui continuent de souffrir à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens", a-t-il dit du balcon de la basilique Saint-Pierre. "En ce jour de fête, demandons au Seigneur la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre sainte", a-t-il déclaré.