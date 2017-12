Le pape François appelle à la paix dans le monde lors de son "Urbi et orbi"

Au lendemain d'une homélie de Noël appelant à faire preuve d'hospitalité envers les migrants, le pape François a prononcé ce lundi 25 décembre 2017 sa traditionnelle bénédiction "Urbi et orbi", à la ville et au monde. Il a réaffirmé un message de Noël fort et très politique. Un appel à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre sainte, mais aussi pour tous les enfants du monde qui souffrent "des vents de la guerre".



