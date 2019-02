Le pape François reconnaît que des prêtres ont agressé sexuellement des religieuses

"Devons-nous faire quelque chose de plus? Oui ! En avons-nous la volonté ? Oui !" Le pape François a reconnu mardi que des prêtres et des évêques se sont servis de religieuses comme "esclaves sexuelles", certains continuant même à le faire. Un nouveau scandale d'abus sexuels dans l'Eglise catholique.





Ce phénomène peut se rencontrer "partout", mais il est plus présent dans "quelques congrégations nouvelles et dans quelques régions", a assuré le souverain pontife dans l'avion qui le ramenait mardi des Emirats arabes unis. Ajoutant : "Cela fait longtemps que nous travaillons sur ce dossier". Il a rendu hommage à son prédécesseur Benoît XVI, qui a eu "le courage de dissoudre une congrégation féminine" où "s'était installé cet esclavage des femmes, esclavage allant jusqu'à l'esclavage sexuel des femmes par des clercs et par le fondateur". Jorge Bergoglio évoquait la congrégation française des Sœurs contemplatives de Saint-Jean, dont les supérieures ont été écartées après une enquête du Vatican sur des dérives sectaires et sexuelles. Par "esclavage sexuel", il entendait une "manipulation, une forme d'abus de pouvoir qui se reflète aussi dans des abus sexuels", a précisé le Saint-Siège.