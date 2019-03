L'Europe approuve la réforme du droit d’auteur : que va changer la reconnaissance des "droits voisins" pour les médias ?

Les géants du numérique se sont très fortement mobilisés contre cette réforme, qui prévoit également via l'article 13 de la directive de renforcer la position de négociation des créateurs et ayants droit (compositeurs, musiciens, cinéastes...) face aux plateformes comme YouTube ou Tumblr, qui utilisent leurs contenus. Elles seront désormais juridiquement responsables des contenus qu'elles hébergent, et incitées ainsi à obtenir des licences des ayants droits.





Pour faire le tri, le plus simple est d'utiliser des filtres de téléchargement automatiques, une technologie de reconnaissance de contenu. Or, les partisans de la liberté du net, qui se sont également mobilisés contre cette réforme, associent ces filtres à une certaine forme de censure.