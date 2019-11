Le patron d'Uber présente ses excuses après avoir qualifié l'assassinat de Jamal Khashoggi d'"erreur"

"J'ai eu tort d'appeler cela 'une erreur'". Le patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, s'est excusé lundi 11 novembre après avoir déclaré dans un entretien accordé à Axios que le meurtre et le démembrement du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dans lequel Ryad a reconnu sa responsabilité, était une "erreur". Un dérapage de plus pour l'entreprise au centre de multiples scandales (conditions de travail, agressions...), devenue au fil du temps l'une des plus détestées du monde.

Dara Khosrowshahi tente d'expliquer au gré de tweets : "Il ne peut y avoir de pardon ou d'oubli de ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi (...) J'ai dit quelque chose sur le moment que je ne pense pas. Nos investisseurs connaissent mon point de vue depuis longtemps sur ce point et je suis désolé de n'avoir pas été aussi clair".