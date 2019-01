Le petit Yulen coincé dans un puits en Espagne depuis cinq jours : avant lui, des miracles ont eu lieu, une tragédie aussi

PRÉCÉDENTS - L'insoutenable opération de secours d'un petit garçon qui tient en haleine les Espagnols depuis dimanche, n'est pas sans rappeler des cas similaires, plus ou moins anciens, qui se sont eux aussi plus ou moins éternisés, avant de connaître un dénouement plus ou moins salvateur. Retour sur cinq sauvetages d'enfants bloqués sous terre.