Il voulait prouver que la Terre est plate : le platiste Mike Hughes meurt dans le crash de sa fusée artisanale

Il était convaincu que la Terre est plate. Et il espérait prouver sa théorie en allant dans l'espace. Mike Hughes est décédé samedi 22 février près de Barstow, en Californie, après s'être lancé en l'air à bord d'une fusée à vapeur artisanale qu'il avait lui même construit dans son garage. L'autodidacte de 64 ans voulait se rapprocher le plus possible de la ligne de Karman limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Il s'est écrasé peu de temps après le décollage dans le désert californien.

"Michael "Mad Mike" Hughes est décédé tragiquement (samedi) lors d'une tentative de lancement de sa fusée. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. C'était toujours son rêve de faire ce lancement et Science Channel était là pour raconter son voyage", a tweeté la chaîne du groupe Discovery, en hommage à l'ancien chauffeur de limousine entré au Guinness Records en 2002 pour le plus long saut en limousine avec une distance de 31,39 m.