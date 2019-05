Le premier festival européen de la coupe mulet en Belgique

C'est une coupe de cheveux dont les footballeurs étaient les plus grands ambassadeurs. Dans les années 80 et 90, Tony Vairelles et Rudi Völler ont popularisé la coupe mulet. Cette folie esthétique avait quasiment disparu des radars capillaires, jusqu'à ce festival qui lui est dédié et qui se déroule en Belgique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.