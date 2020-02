Le Premier ministre slovaque a-t-il contracté le coronavirus ?

La porte-parole du gouvernement slovaque a apporté des précisions sur l'état de santé de Peter Pellegrini : il "est épuisé et a une pneumonie, mais c'est tout", a-t-elle glissé.

Une version des faits que le Premier ministre a étayé via sa page Facebook, dans un post rédigé en slovaque accompagné d'un cliché de lui allongé sur un lit d'hôpital. "Chers amis", débute-t-il, "comme vous pouvez le voir, au moment le plus inopportun, ma santé m'a trahi. Au cours des deux dernières semaines, j'ai lutté contre une infection généralisée, mais j'ai essayé de continuer à travailler pendant cette période mouvementée. […] Malheureusement, j'en subis les conséquences depuis hier soir puisque je suis hospitalisé à l'hôpital de Bratislava. Je remercie les médecins et les infirmières qui ont pris soin de moi et je pense que je pourrai reprendre mon travail pour la Slovaquie dès que possible."