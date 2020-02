Le président congolais Sassou-Nguesso a-t-il été snobé par Boris Johnson et enlacé dans la foulée par Emmanuel Macron ?

L'échange entre Denis Sassou-Nguesso et Emmanuel Macron n'est guère plus facile à comprendre, mais l'on entend le président français indiquer "je vais bien moi", ce à quoi le dirigeant congolais répond : "je vois ça". Leur longue accolade se termine par des éclats de rires et de grands sourires.

Lorsque l'on tend l'oreille pour écouter les propos tenus dans la vidéo, le brouhaha ambiant gène considérablement la compréhension. Les mots prononcés par Boris Johnson sont inaudibles et le "sorry" (pardon) que l'on peut discerner n'est clairement pas prononcé par le Premier ministre britannique. Impossible donc, en consultant les images, d'assurer qu'il aurait qualifié de "criminel" le chef d'État congolais.

Quelle était la teneur des échanges entre les chefs d'États congolais et britanniques à Berlin ? LCI a contacté Valentin Oko, à la tête de la presse présidentielle de la République du Congo et qui était présent lors de ce somment en Allemagne. "J’avais tenté depuis Berlin d’éteindre cette polémique qui, pour des gens sensés ne devraient pas avoir lieu d’être", lance-t-il en préambule. Les deux hommes, indique-t-il, se sont serrés la main, "puis sont restés, presque l’un à côté de l’autre, pendant un certain temps, jusqu’à ce que le président Macron n’arrive et se joigne à eux, dans une ambiance parfaite et conviviale".

Que pense-t-il de la vidéo, interprétée comme un geste de défiance de Boris Johnson ? Ce sont des images "prises à la sauvette par nos services", assure Valentin Oko, "nous les avions postés aux fins de promouvoir notre communication et j’étais loin de m’imaginer que les voyous pouvaient les utiliser à des visées abusives".

À Brazzaville, on juge infondées ces affirmations : "Si Monsieur Johnson ne supportait pas le président Sassou-Nguesso, alors que faisait-il là, à ses côtés ? Monsieur Johnson avait tout le loisir de quitter l’antichambre où se trouvait le 'dictateur' pour se faire une place ailleurs", souligne le directeur de la presse présidentielle. "Pourtant il y est demeuré plus d’une dizaine de minutes durant, attendant l’arrivée de messieurs Erdogan et Poutine."

Sollicité, le cabinet du Premier ministre britannique a interrogé ses membres présents lors du déplacement à Berlin. Il dément lui aussi le fait que Boris Johnson ait refusé une poignée de main, ou toute autre forme d'hostilité à l'égard du dirigeant congolais.