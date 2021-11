Joe Biden candidat en 2024 ? "Oui, c'est bien son intention", selon sa porte-parole

Les questions autour de l'âge de Joe Biden se font pressantes. Le président américain a célébré samedi 20 novembre son 79ᵉ anniversaire, au lendemain d'examens médicaux comprenant une coloscopie, laquelle avait occasionné un transfert de pouvoir temporaire à Kamala Harris.

Pressée de confirmer si le président américain envisageait un second mandat, et si c'est bien ce qu'il disait à son équipe, sa porte-parole Jen Psaki a assuré lundi que "oui, c'est bien son intention". Celui qui est déjà le président le plus vieux de l'histoire américaine - il est entré à la Maison Blanche plus âgé que Ronald Reagan ne l'était quand il en est sorti - aurait 82 ans au début d'un hypothétique second mandat.