Le président du Conseil italien démissionne et se positionne contre Salvini

Au cours de son allocution, Giuseppe Conte a accusé celui qui est aussi son vice-Premier ministre d'avoir été "irresponsable" et d'avoir uniquement "poursuivi ses propres intérêts et ceux de son parti", en faisant éclater la coalition au pouvoir le 8 août.

Dans un discours solennel au Sénat, Conte a accusé Salvini de faire "courir de graves risques à notre pays", en évoquant notamment le danger d'une spirale économique négative. Il lui a également reproché ses interférences "hors de son champ de compétences ministérielles", son "instrumentalisation des symboles religieux" et fustigé sa volonté d'obtenir plus de prérogatives : "Je t'ai entendu demander les pleins pouvoirs et appeler à descendre dans la rue pour te soutenir : cette attitude me préoccupe".





Immédiatement après, Matteo Salvini a pris la parole, rapporte Il Corriere della Sera : "Je ne savais pas que vous aviez passé une aussi mauvaise année avec moi", a-t-il commencé, toute en ironie. Et de soutenir, ensuite : "Je referais tout ce que j'ai fait, parce que je suis un homme libre et que je n'ai pas peur du jugement des citoyens". Lesquels semblent soutenir, si on en croit les sondages, sa politique résolument opposée à toute forme d'accueil de réfugiés, comme ses réformes élargissant la légitime défense ou renforçant le pouvoir de la police.