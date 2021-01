Le président-élu Joe Biden dénonce une "agression sans précédent" contre la démocratie

Après un mandat agité par les frasques du milliardaire, Joe Biden souhaite placer les quatre prochaines années sous le seau de la sérénité et de la normalité. Un discours qu'il avait déjà adopté pendant sa campagne présidentielle. "Le peuple américain a traversé de nombreuses épreuves mais nous les surmonterons. Les quatre prochaines années seront consacrées à renforcer la démocratie. Nous ferons prévaloir la décence et le bon sens", a-t-il promis. "Il faut que les gens de bonne volonté se lèvent et ne laissent pas prévaloir leurs intérêts égoïstes (...) Il faut suivre un chemin honnête et généreux", a-t-il conclu.