Le prince Charles et Camilla en France du 7 au 9 mai prochain

VOYAGE OFFICIEL - Charles, le Prince de Galles, et Camilla, la Duchesse de Cornouailles, seront en voyage officiel en France du 7 au 9 mai prochain, quelques jours avant le mariage du Prince Harry avec Meghan Markle. Un déplacement entre Lyon et Nice pour parler sécurité, lutte contre le terrorisme et éducation.