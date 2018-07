Le prince George fête ses 5 ans en photo

Voilà déjà cinq ans que les rires et facéties du petit prince amusent le royaume. Dimanche 22 juillet, George, fils aîné du prince William et de Kate, fête son anniversaire. Pour l’occasion, ses parents ont fièrement publié une photo officielle de lui sur le compte Twitter de la famille royale de Kensington Palace. Une photo prise par Matt Porteous, photographe également derrière plusieurs clichés du baptême de Louis, qui est devenue une habitude pour le couple princier et une forme d’accord tacite avec les médias pour préserver leurs enfants.





C’est aussi la marque Amaia Kids qui va être ravie du cliché. Pour la seconde année consécutive, le prince porte un vêtement de la firme franco-espagnole qui tend à devenir la préférée de ses parents, sa sœur Charlotte ayant déjà été aperçue dans une robe maison. Et la photo n’a pas tardé à faire des ravages sur les ventes d’Amaia Kids : la chemise blanche et bleue "Daniel" était déjà en rupture de stock ce dimanche matin dans les tailles 5/6 et 7/8 ans.