Le prix Nobel de la paix 2019 décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

AURÉOLÉ - Le prix Nobel de la paix 2019 a été remis ce vendredi à Abiy Ahmed, le Premier ministre de l'Ethiopie, pour son rôle dans la réconciliation de son pays avec l'Erythrée.

Six mois à peine après son investiture, le chef du gouvernement d'Addis-Abeba avait conclu la paix avec son voisin érythréen, fait relâcher des milliers de dissidents, s'était publiquement excusé des violences des forces de sécurité et avait accueilli à bras ouverts les membres de groupes exilés qualifiés de "terroristes" par ses prédécesseurs.

Soulignant le rôle du président érythréen, Issaias Afeworki, le comité Nobel norvégien précise que ce prix vise également à "reconnaître tous les acteurs œuvrant à la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions d'Afrique de l'Est et du Nord-Est".