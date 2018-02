Le Qatar mise sur l'économie de la connaissance pour préparer l'après-pétrole

Pour faire face à l'après-pétrole, le Qatar a déjà amorcé une reconversion de son économie. Pour lui, la ressource de demain, c'est l'éducation. À Doha, capitale du riche émirat, un gigantesque campus de luxe regroupe les meilleures universités de la planète. Il y a fait venir 3 000 étudiants triés sur le volet avec l'ambition de former l'élite du 21e siècle. Les étudiants étrangers bénéficient d'un prêt ou d'une bourse pour payer les coûts élevés des droits d'inscription.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.