Simon Gautier retrouvé mort alors que les recherches s'intensifiaient

Toujours ces derniers jours, les équipes de secours et de bénévoles avaient considérablement augmenté. Les autorités italiennes, qui n'avaient pas pu géolocaliser le jeune homme, avaient mobilisé des équipes spécialisées des pompiers, des secours alpins et des unités cynophiles. Ils scrutaient également la côte escarpée à l’aide d’hélicoptères, de drones et de vedettes des garde-côtes.





Les médias italiens rapportaient aussi que de nombreux bergers, guides et habitants de la région s'étaient joints aux recherches. Et, en milieu de semaine dernière, la famille et une vingtaine d'amis de Simon Gautier avaient fait le déplacement à Policastro.





Ce week-end également, la zone de recherche avait pu être resserrée après que trois témoins avaient déclaré samedi 17 août avoir aperçu le jeune homme sur une plage où il semblait s’apprêter à passer la nuit, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 août. Ainsi, cela ne laissait plus que trois sentiers à explorer pour tenter de mettre la main sur l'étudiant en histoire de l'art, même si, lors de son appel au secours, Simon Gautier avait laissé entendre qu’il avait quitté le chemin principal et s'était perdu.