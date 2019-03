Le rapport Mueller n'a relevé aucune preuve de collusion avec la Russie, une victoire pour Donald Trump

Le rapport Mueller évoque un autre volet central dans les accusations visant Trump et son entourage : une éventuelle entrave à la justice de la part du président américain. Et sur ce point, le procureur spécial n'a pas livré de conclusion définitive. "Si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus", a-t-il écrit dans son rapport, cité par le ministre de la Justice. Ce dernier conclut ainsi que le document, qu'il a reçu vendredi, ne mentionne aucun délit susceptible d'entraîner à son avis des poursuites judiciaires.





De nombreux élus démocrates, dont Jerry Nadler, à la tête de la puissante commission judiciaire de la Chambre des représentants, ont dénoncé cette décision du ministre de la Justice et veulent connaître ses motifs. Ils souhaitent également faire publier le rapport Mueller dans son intégralité. "Le procureur spécial enquêtait dans un cadre restreint (...) Ce que le Congrès doit faire, c'est avoir une vue d'ensemble", avait également affirmé Jerry Nadler, avant la publication de la lettre du ministre de la Justice.