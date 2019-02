Le sénateur Bernie Sanders à nouveau candidat à l'élection présidentielle américaine

"Notre campagne n'a pas pour seul objectif de battre Donald Trump, le président le plus dangereux dans l'histoire moderne américaine", ajoute Bernie Sanders, qui appelle à transformer le "pays et créer un gouvernement basé sur les principes de justice économique, sociale, raciale et environnementale".





Couverture santé universelle, université publique gratuite et salaire minimum à 15 dollars (13,3 euros) : c'est avec ces idées vues en 2016 comme très radicales que Bernie Sanders avait créé la surprise. Aujourd'hui, il l'assure, ces propositions sont "très très populaires", et de nombreux autres démocrates, comme la benjamine du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait participé à la campagne de Sanders, les défendent. Plusieurs candidats actuels à la primaire démocrate sont aussi classés à gauche.