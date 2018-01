Le "shutdown" entre en vigueur aux États-Unis : l'Etat américain partiellement paralysé

De ce fait, pour la première fois depuis 2013, le gouvernement fédéral va devoir fermer certaines agences à travers le pays et suspendre le versement des salaires des fonctionnaires. Cela se traduit par la mise au chômage technique sans paie de plus de 850.000 employés fédéraux considérés comme "non essentiel" au fonctionnement de l'administration. Ses premiers effets devraient se faire sentir lundi, même si par exemple les 1,4 million de militaires américains poursuivront leurs opérations mais sans être payés.