Le soutien de Donald Trump au juge Brett Kavanaugh, visé par de nouvelles accusations d’agressions sexuelles AFP

POLÉMIQUE - Donald Trump a pris publiquement la défense de Brett Kavanaugh, après les nouvelles révélations du New York Times qui accablent le juge de la Cour suprême américaine. The New York Times raconte qu'il aurait, du temps de sa scolarité à Yale, eu un comportement sexuel déplacé.

Donald Trump prend la défense de Brett Kavanaugh. Le juge de la Cour suprême des Etats-Unis est de nouveau accablé par des accusations d'agressions sexuelles. Les faits remonteraient aux années 80. Le quotidien américain The New York Times assurait ce dimanche que Brett Kavanaugh avait exhibé son sexe lors d'une soirée arrosée du temps de sa scolarité à la prestigieuse université de Yale, et que des amis l'avaient poussé à le mettre dans la main d'une étudiante. Le journal donne le nom d'un témoin qui avait rapporté l'incident à la police fédérale et à des sénateurs il y a un an, au moment où d'autres accusations émergeaient contre Brett Kavanaugh. Le FBI, chargé d'enquêter sur celui que Donald Trump venait de choisir pour entrer dans le temple du droit américain, n'avait pas donné suite, selon le journal. "Les démocrates de la gauche radicale et leurs partenaires des médias pipeaux repartent à l'attaque de Kavanaugh (...) Il est innocent et a été traité de manière HORRIBLE", a tweeté Donald Trump. "Brett Kavanaugh devrait commencer à lancer des poursuites en diffamation ou le ministère de la Justice devrait venir à sa rescousse", a-t-il ajouté, en dénonçant des "mensonges incroyables".

Le milliardaire républicain a toujours apporté un soutien sans réserve au magistrat conservateur malgré les accusations ayant fait surface lors de son processus de confirmation en septembre 2018. Une ancienne camarade de lycée, Christine Blasey Ford, l'avait accusé d'une tentative de viol remontant à 1982. Lors d'une audition très suivie devant le Sénat, elle s'était dite sûre à "100%" d'avoir été agressée par Brett Kavanaugh quand il avait 17 ans et elle 15. Témoignant après elle, le magistrat avait clamé son innocence et s'était dit victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par l'extrême gauche. A l'époque, une ancienne étudiante de Yale, Deborah Ramirez, avait aussi accusé Brett Kavanaugh d'avoir exhibé son sexe près de son visage lors d'une soirée alcoolisée - un incident distinct de celui rapporté dimanche.

L'atout de Donald Trump pour les élections en 2020 ?

Le Sénat avait ordonné au FBI de mener un complément d'enquête. Après de brèves investigations, la police fédérale n'avait pas pu corroborer les accusations de Christine Blasey Ford ni de Deborah Ramirez. Selon les journalistes du New York Times, qui vont bientôt publier un livre sur le sujet, Deborah Ramirez avait donné une liste de 25 personnes susceptibles de conforter ses propos, mais aucune n'avait été contactée par les enquêteurs. A la suite des conclusions du FBI, Brett Kavanaugh avait été confirmé par le Sénat à une courte majorité de 50 voix contre 48, sur fond de manifestations dans le pays. Brett Kavanaugh est désormais membre à vie de la Cour suprême, qui est chargée d'arbitrer les litiges portant sur de grands sujets de société (avortement, port d'armes, droits des minorités...). Son arrivée a fait basculer la haute Cour dans le camp conservateur avec 5 magistrats sur neuf, et représente l'une des principales victoires de Donald Trump, qui ne cesse de s'en prévaloir dans sa campagne pour sa réélection en 2020.

Mélanie Faure