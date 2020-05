Le soutien inattendu de Donald Trump à Joe Biden, accusé d'agression sexuelle

C'est un soutien apporté à Joe Biden pour le moins inattendu. Alors que le candidat démocrate en lice pour la Maison Blanche est accusé par son ancienne collaboratrice au Sénat Tara Reade d'un viol qui remonterait aux années 1990, Donald Trump est venu au secours de son principal adversaire. "Je dirais juste à Joe Biden 'lève toi et bats toi'", a déclaré l'actuel président américain, dans un entretien diffusé par un podcast conservateur, vendredi 1er mai, conseillant à ce dernier de "nier" cette accusation, "si ce n'est pas vrai". Avant de préciser que lui-même avait été "une victime de ces fausses accusation absurdes".

En effet, le locataire de la Maison Blanche est un coutumier du fait et des accusations de cet ordre. En 2016, un enregistrement audio datant de 2005 était sorti en pleine campagne présidentielle, où l'on pouvait entendre Donald Trump faire état de comportements délictueux, se vantant notamment de pouvoir "attraper les femmes par la chatte" (sic). Les accusations ne s'étaient pas arrêté à son arrivée à la présidence. En octobre 2019, 26 femmes avaient accusé le chef d'Etat de "contacts sexuels non-désirés" et de "comportements inappropriés", dans un livre, intitulé "All the President's Women : Donald Trump and the Making of a Predator" (Les femmes du président : Donald Trump et la fabrication d'un prédateur).